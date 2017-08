Conor McGregor viene preparándose al máximo para su combate ante Floyd Mayweather. El encuentro está pactado para realizarse el sábado 26 de agosto en Las Vegas.

El luchador irlandés no quiere dejar nada a la suerte y entrena a más no poder para perfeccionar sus habilidades en el boxeo, disciplina que domina su oponente.

Como se recuerda, McGregor es luchador profesional de artes marciales mixtas y ante Mayweather será su primera pelea oficial de box.

Así son los entrenamientos del peleador de MMA:

All the action from @TheNotoriousMMA open workout last night! #MayweatherMcGregor





