Werder Bremen no le renovó a Claudio Pizarro y lo anunciaron con este triste mensaje

Confirmado. Claudio Pizarro no renovará con el Werder Bremen para la temporada 2017-18, así lo anunció el club alemán desde sus redes sociales. El peruano, que ha sido galardonado en varias oportunidades por este club, ya no disputará los siguientes partidos.

“Claudio Pizarro no disputará la temporada 2017/18 con el SV Werder Bremen. Su contrato con el club no ha sido ampliado. ¡Muchas gracias por todo lo que nos has dado, Piza! ¡Siempre estarás en nuestros corazones!”, escribió el equipo por la mañana de este domingo.

Cabe recordar que esta noticia se confirmó lo que semanas atrás se especulaba. Frank Baumann, manager de ‘Los lagartos’, declaró el pasado 16 de junio que “todavía” no se decidía el futuro de Claudio Pizarro.

Pero eso no fue todo. En el diario ‘Bild’, Baumann declaraba que “no tenemos ninguna gran demanda” para hacer continuar al delantero peruano entre las filas del Werder Bremen.

“No tenemos ninguna gran demanda. Para la nueva temporada tenemos hasta el momento a seis delanteros bajo contrato”, señaló Baumann. Tres semanas después, se acabó la historia de la telenovela de Claudio Pizarro.