Claudio Pizarro reveló la razón por la cual no piensa regresar a Perú

Claudio Pizarro desea continuar su carrera en Alemania y así lo hizo saber durante una entrevista al programa ‘Das Ligahaus’, de la cadena Fox Sports.

► Claudio Pizarro continuará su carrera en Europa, según gerente deportivo de Alianza Lima

“Es muy probable que me quede porque mis hijos han nacido aquí y están acostumbrados a la cultura. Seguramente van a estar a estudiar aquí en Alemania e irme para allá [Perú] significaría estar lejos de ellos. El tema de la seguridad también está muy complicado por allá”, señaló el ‘Bombardero’.

El delantero peruano aseguró que tiene en mente seguir ligado al mundo del balompié y no descartó ser entrenador.

“Voy a estar relacionado al fútbol, eso de todas maneras. Pero no me gustaría ser director técnico, en general, por un tema de tiempo. Sé que si llego a ser técnico, voy a tener menos tiempo de lo que he tenido siendo jugador. Creo que sería un maniático. Pero no cierro la posibilidad porque ya Pep en un momento me dijo ‘ya verás…’, pero no creo”, indicó.

De esta manera, Pizarro terminaría de romper las ilusiones de varios hinchas de Alianza Lima, quienes anhelan verlo retirarse con la ‘blanquiazul’ puesta.

