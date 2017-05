Aílton revela la razón la cual Claudio Pizarro no marca goles con Perú

Claudio Pizarro es considerado una leyenda viva en el fútbol alemán, pero ser el máximo goleador extranjero de la Bundesliga no basta para muchos hinchas peruanos. El delantero siempre ha sido criticado por su poco producción de goles con la selección peruana . Aílton, ex compañero del ariete en el Werder Bremen , señaló la razón del poco éxito del atacante con ‘bicolor’.

“En un club entrenas todos los días con los jugadores del equipo y en la selección solo lo haces entre una semana a dos”, explica Aílton, quien fue compañero de Pizarro en el Werder Bremen en la temporada 99-00.

Tanto Aílton como Pizarro conformaron una delantera letal en el cuadro alemán por aquellos años.

“Los peruanos deben sentirse orgullosos de tener un jugador como Pizarro. Es el máximo goleador extranjero del fútbol alemán y eso no lo logra cualquiera. Perú todavía no tiene un plantel que pueda pelear a un nivel alto, pese a los buenos jugadores”, agregó el brasileño en entrevista para el diario ‘Depor’.

El delantero, ídolo también del Werder Bremen, destacó que el ‘Bombardero de los Andes’ no tuvo el apoyo de jugadores de nivel para brillar en la ‘blanquirroja’.

“Siempre que jugó por Perú, lo dio todo. Las críticas duelen y eso también me sucede a mí en mi ciudad por algunas cosas que no me salieron. N*o puedes criticar a solo un jugador porque se necesitan más jugadores al nivel Pizarro.* Eso deben que entender los peruanos. En Perú no hay jugadores que le den balones para que los meta como en Alemania. Por esa razón, no brilló con la selección peruana”, manifestó en la entrevista.

