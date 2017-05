Claudio Pizarro: "Aún me siento parte de la selección peruana"

Claudio Pizarro confirmó que se quedará en Alemania para afrontar el último año de su carrera como futbolista profesional. “Voy a jugar un año más”, reafirmó este domingo. Su decisión, reconoce, “pasa mucho por la selección peruana”.

Sin embargo, todavía no tiene claro qué colores defenderá. “No sé si aquí (Bremen) o en otro lugar, pero seguiré. La prioridad la tiene Werder Bremen, obviamente. Si no se da lo de Bremen, es seguro de que igual me quedo por acá”, reconoció el atacante nacional.

“Este año no ha sido bueno porque no he podido controlar un nervio que me viene molestando hace mucho, pero cuando lo controlo todo va bien y he terminado bien”, añadió el ‘Bombardero de los Andes’.

“Mi decisión de seguir pasa mucho por la selección peruana. Yo aún me siento parte de ella y la posibilidad de volver todavía está ahí. Aún tengo contacto con mis compañeros y obviamente sigo los partidos”, añadió Claudio Pizarro.

