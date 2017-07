Todavía me acuerdo clarito. Tenía 7 años. Nos juntamos en la casa de un familiar para ver el partido Chile-Brasil por la Copa América en el año 2007. Los adultos prepararon una parrillada, compraron trago, querían celebrar. Mis tías y abuelas siempre tentaban a la derrota haciendo comentarios destructivos contra la selección, como queriendo que el fracaso no nos pillara por sorpresa. Algunos teníamos la ingenua esperanza de que podíamos hacer algo —como esperar un milagro, por ejemplo— frente al Brasil de Kaká, de Robinho, de Julio Baptista. Perdimos 6-1. Fue una goleada. Apagamos la tele en el 4-0. No recuerdo si comimos o no.

“No se ponen la camiseta”, decían mis tíos, tristes, molestos, decepcionados. Sentíamos que nos merecíamos esta y todas las derrotas. Y es que siempre ocurría más o menos lo mismo: Chile llegaba con dificultad al arco contrario en la primera parte del partido, pero no era capaz de concretar (el ‘Chupete Suazo’ perdía ocasiones claras de gol, aunque a veces sorprendía con joyitas como esta). Teníamos a otras figuras como Matías Fernández y, sin embargo, resultaba muy difícil ver un juego colectivo. Al final del primer tiempo, o comienzos del segundo, expulsaban a uno de nuestros jugadores y comenzaba la masacre.

► Tres finales consecutivas: ¿La mejor generación chilena de la historia?

Nuestra selección ya se había acostumbrado a perder. Un 7 de setiembre de 2008, en las eliminatorias Mundial de Sudáfrica, Chile cayó 3-0 ante Brasil. Piensen que esto fue hace casi 10 años, cuando ya figuraban en la nómina Claudio Bravo, Gary Medel, Arturo Vidal, los mismos jugadores que hoy conforman ‘La Roja’ que por tercera vez consecutiva llega a una final. Y si vamos más atrás en el historial de derrotas de la selección chilena seguimos encontrando abundante material. El 4 de setiembre de 2005, Chile perdió 5-0 ante Brasil en las eliminatorias Mundial de Alemania. El 27 de junio de 1998, Chile cae nuevamente por 4-1 ante Brasil en el Mundial de Francia. No por nada —me sopla un colega— a Brasil le decían ‘la bestia negra’ de los chilenos. (Y si retrocedemos a 1995, nos encontramos con la goleada 6-0 ante Perú).

Pero fue justamente de la derrota que surgió la generación dorada del fútbol chileno. La mayoría de los periodistas deportivos coinciden en que esto empezó con el técnico argentino, Marcelo Bielsa, en 2008. Bajo su dirección no se ganó ningún título, pero logró clasificarlo a un Mundial después de 12 años en falta. El ‘Loco’ —como es conocido— dejó el terreno listo para que Sampaoli —también argentino— recogiera los frutos del trabajo de su compatriota y condujera al equipo a su primera Copa América en 2015. Chile tiene hoy lo que trabajó durante años a punta de goleadas. Porque lo que hizo que la selección de mi país dejara de tenerle miedo a Brasil no fue más y mejor entrenamiento, fue un cambio a nivel mental: un día, el miedo desapareció.

Cuando veo a la selección peruana dar todo el cancha y a pesar de todo perder, escucho los mismos comentarios que yo oía decir a los adultos cuando yo era un niño y la selección perdía constantemente. “Para qué apoyarlos si siempre pierden”, “No se ponen la camiseta”, “Ganan un culo de plata y no saben patear la pelota”. Cuando veo que Paolo Guerrero llega al arco contrario y se pierde una ocasión única de gol, me acuerdo del penal que pateó Mauricio Pinilla y dio en el travesaño, en el Mundial del 2014 ante Brasil, perdiendo la oportunidad de pasar a cuartos de final (una hazaña vergonzosa pero que él considero digna de tatuarse en el brazo).

Y cuando veo que algunos hinchas peruanos, dejando de lado cualquier hermandad continental, dicen con orgullo que van alentar a Alemania fundamentalmente motivados por una supuesta rivalidad que en el terreno de lo cotidiano no existe (me parece necesario aclararlo: no existe tal rivalidad más que en lo comentarios incendiarios de algunos usuarios en Facebook) resulta sumamente injusto, porque Chile antes que ganar primero aprendió a perder. Hoy, el director técnico de ‘La Roja’, Juan Antonio Pizzi —también argentino—, heredero del legado que dejaron sus compatriotas, sabe que el miedo, en la final de la Copa Confederaciones, está controlado. Hoy, la selección chilena merece ser campeona.

Te puede interesar