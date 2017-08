Liverpool, CSKA Moscú y APOEL Nicosia de Chipre tomaron ventaja este martes en los primeros duelos eliminatorios de tercera ronda de clasificación de la Champions League, previa a la fase de grupos del certamen.

Los ‘reds’ de Jürgen Klopp se impusieron fuera de casa frente al Hoffenheim y CSKA derrotó en Suiza al Young Boys, mientras que, APOEL derrotó al Slavia Praga en Chipre; resultados que aproximan a estos clubes a la ansiada clasificación.

A continuación, conoce todos los resultados que se registraron en la jornada europea y entérate cuándo se disputarán los compromisos restantes por esta fase de la Liga de Campeones.

Cabe resaltar que, los diez ganadores del repechaje se sumarán a los 22 clubes clasificados de forma directa a la etapa grupal del certamen y los eliminados recalarán en la Europa League. El sorteo de grupos se realizará el 24 de agosto en Mónaco.

Resultados

Qarabag (Azerbaiyán) 1 – 0 Copenhague (Dinamarca)

APOEL Nicosia (Chipre) 2 – 0 Slavia Praga (República Checa)

Hoffenheim (Alemania) 1 – 2 Liverpool (Iglaterra)

Sporting CP (Portugal) 0 – 0 Steaua Bucarest (Rumanía)

Young Boys (Suiza) 0 – 1 CSKA Moscú (Rusia)

Programación miércoles 16 agosto

Celtic (Escocia) – Astana (Kazajistán)

Hapoel Beer Sheva (ISR) – Maribor (Eslovenia)

Estambul Basaksehir (Turquía) – Sevilla (España)

Olympiacos (Grecia) – Rijeka (Croacia)

Nápoles (Italia) – Niza (Francia)

Programación partidos de vuelta

Martes 22 agosto

Astana vs. Celtic

Maribor vs. Hapoel Beer Sheva

Niza vs. Nápoles

Rijeka vs. Olympiacos

Sevilla vs. Estambul Basaksehir

Miércoles 23 agosto

CSKA Moscú vs. Young Boys

Steaua Bucarest vs. Sporting

Copenhague vs. Qarabag

Liverpool vs. Hoffenheim

Slavia Praga vs. APOEL Nicosia

