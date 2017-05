Champions League: Este es el equipo fantasía de la semana [FOTOS]

Juventus y Real Madrid se adelantaron esta semana rumbo a Cardiff, tras los encuentros de ida por las semifinales de la Champions League.

Ambas ventajas —la goleada 3-0 del Real Madrid sobre el Atlético y el 2-0 de la Juventus frente al Mónaco— son resultados colectivos; sin embargo, la UEFA eligió a los protagonistas más destacados de la semana, agrupándolos en un ‘equipo fantasía’.

El arco del conjunto ideal es defendido por el italiano Gianluigi Buffon, mientras que, Alex Sandro, Marcelo/Varane, Andrea Barzagli, Sergio Ramos y Dani Alves integran la defensa.

Miralem Pjanić y Casemiro conforman la dupla de volantes. En tanto, los atacantes Karim Benzema, Gonzálo Higuaín y Cristiano Ronaldo forman una poderosa delantera.

