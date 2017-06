Champions League: Los Black Eyed Peas encendieron la previa del Real Madrid - Juventus [Video]

La fiesta del fútbol no estaría completa sin un toque de música y los Black Eyed Peas entendieron perfectamente lo que es encender una previa tras su presentación en la inauguración de la final de la Champions League entre el Real Madrid y la Juventus.

➤ Cristiano Ronaldo marca el 1-0 para el Real Madrid [VIDEO]

La banda inició con uno de sus temas más populares ‘Let’s get startet it here e hizo un recorrido por lo mejor de su repertorio hasta culminar con ‘I gotta feeling’.

La hinchada del National Stadium de Cardiff vibró a una sola voz y por cinco minutos las rivalidades quedaron de lado y todos entonaron a un solo pulmón las letras de la banda norteamericana.

Sin embargo, la ausencia de Fergie en la agrupación musical se hizo notar luego que señalara que no volvería a cantar junto a Will I-am y compañía.

Te puede interesar

Esta fue la emotiva carta que escribió Dani Alves previo a la final de la #ChampionsLeague https://t.co/h2pBmmnTVI pic.twitter.com/wAGomeMZyh — Diario Perú21 (@peru21noticias) June 3, 2017