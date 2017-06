Carlos Zambrano sobre la selección peruana: “No me siento fuera”

En sus palabras, Carlos Zambrano deja brotar la nostalgia de un jugador que no se pone la bicolor ya hace más de un año. Sin embargo, el defensa del Rubin Kazán no pierde la fe de volver a ser convocado por el DT Ricardo Gareca, con quien dijo haber tenido una conversación muy franca.

“Soy hincha de la selección. En marzo tuvimos una conversación (con Gareca). Nos dijimos lo que pensamos. Pero mi regreso (a la ‘Blanquirroja’) se dará luego. Espero que les vaya de buena manera a mis compañeros. Yo no me siento fuera del grupo. Esto lo hablé con el profesor, quien me dijo que esté tranquilo por ese lado”, expresó el ‘León’ a Radio Capital.

“Sé que la selección tiene un par de amistosos importantes y esperamos que le vaya de la mejor manera de cara a los partidos de Eliminatorias. Este grupo está haciendo las cosas bien”, añadió.

Tenga en cuenta

Paolo Hurtado se perderá los amistosos ante Paraguay y Jamaica por un desgarro en el muslo izquierdo. Su recuperación tardará cuatro semanas.