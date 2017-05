Carlos Tevez sobre la Liga China: "Son como brutos" [VIDEO]

Carlos Tevez se mudó a la Liga China y los hinchas del Shenhua de Shangai soñaban con ver al argentino en todo su esplendor. Sin embargo, las lesiones y su ritmo de juego aún no han permitido que el ‘Apache’ brille en los estadios orientales.

En una entrevista con Movistar TV, Carlos Tevez reconoció que el nivel de la actual liga en donde participa está muy por debajo de las europeas. “No creo que la Superliga China llegue a competir con ninguna liga grande de Europa, ni aunque venga el mejor jugador”, señaló.

Reconoció que ha sabido adaptarse con su familia a la vida en el país asiático, pero que aún le cuesta encontrarse en el campo de juego y criticó a sus compañeros y rivales.

“Es un fútbol muy diferente a todos los que he jugado. Todavía en el tema del fútbol no me he encajado del todo. De a poco uno se va a ir adaptando, adaptándose a ellos porque es difícil hacerlos cambiar. No son muy físicos que digamos. Son muy inocentes y cuando te pegan te hacen daño: son como brutos”, sostuvo Carlos Tevez.

El delantero argentino solo ha tenido cuatro apariciones desde su llegada y tan solo un gol, por lo que aún está en deuda con el equipo que hizo que ‘El Apache’ fuera considerado como el jugador mejor pagado del mundo.

