La posible llegada de Jorge Sampaoli al banquillo de la selección argentina divide al país gaucho. Carlos Salvador Bilardo, reconocido ex seleccionador ‘albiceleste’, demostró su rechazo a la posibilidad.

“No me ponga nervioso. Hábleme de técnicos en serio, pero no de un técnico de cuarta. Usted tiene que hablarme de Beckenbauer, de Menotti… pero no de cualquiera como este Don Paoli (Sampaoli). ¿Usted dice que va a ser técnico de Argentina? Ya lo veremos”, señaló el ex técnico argentino campeón del mundo en México 86.

“Sampaoli no sirve para nada y sólo es amigo de dos o tres periodistas chilenos que le dieron cuerda. Si Sampaoli viene a Argentina, me tomo un barco y me voy a Uruguay”, agregó Bilardo en su programa radial “La hora de Bilardo”.

