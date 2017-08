¡Campeón! Real Madrid venció 2-0 al Barcelona en el Bernabéu y se llevó la Supercopa de España

Está intratable. Si bien el Real Madrid no pudo obtener buenos resultados en los encuentros de pre temporada, en partidos oficiales demuestra su calidad. La 'Casa Blanca' se llevó, entre bombos y platillos, la Supercopa de España luego de derrotar por 2-0 en la vuelta frente al Barcelona.

La gran ausencia del compromiso fue Cristiano Ronaldo, que afronta cinco partidos de suspensión; sin embargo, su no alineación no se sintió del todo por el increíble nivel que posee la plantilla.

Marco Asensio demostró que quiere ser una pieza importante para el Real Madrid esta temporada. El joven español sorprendió a propios y a extraños al marcar un soberbio disparo fuera del área a los 4 minutos de la primera parte.

Sin ánimos de frenar la máquina madridista, Karim Benzema puso el dos a cero tras una gran habilitación de Marcelo que se paseaba por la banda 'azulgrana'.

El marcador no se movió más. Tras la victoria del Real Madrid por 2-0 al Barcelona en el Santiago Bernabéu, el conjunto 'merengue' hizo un global de 5-1 por los goles marcados en el encuentro de ida.

XI #FCB1. Ter Stegen3. Piqué4. Rakitic5. Sergio9. Suárez10. Messi14. Mascherano18. Alba20. S. Roberto21. André Gomes23. Umtiti — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 16 de agosto de 2017

Previa de Real Madrid vs. Barcelona

El estadio Santiago Bernabéu albergará este miércoles (4:00 p.m. – DIRETV) el encuentro definitivo entre Real Madrid y Barcelona por el título de la Supercopa de España.

La ventaja en el duelo doble es propiedad del Real Madrid, que venció 3-1 a Barcelona en la ida disputada en el Camp Nou. Sin embargo, no es el primer desafío exigente del equipo catalán.

"Llevamos un marcador adverso, no tengo ninguna duda, pero no hay nada imposible. Mantenemos nuestra idea de ganar el partido y traernos el título, ya sé que es complicado, pero no vamos a darnos por vencidos", reconoció Ernesto Valverde, estratega del Barcelona.

Pese a la cómoda diferencia a su favor, Zinedine Zidane afronta con mesura el compromiso. "En el fútbol, nunca está sentenciado cuando hay una ida y vuelta, y vamos a tener que jugar muy bien, porque el Barcelona te puede meter en dificultades en cualquier momento", apuntó el técnico madridista.

Cristiano Ronaldo no estará presente por una doble tarjeta amarilla en el primer cotejo y deberá cumplir una sanción de cinco partidos por empujar al árbitro que tomó la decisión; situación que molesta a 'Zizou'. "Cinco partidos con lo que pasó, es mucho", añadió.

HORA: 4:00 p.m. (Hora peruana)CANAL: DIRECTV