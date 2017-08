En busca de nuevos aires: Hernán Rengifo se desvinculó de Universitario de Deportes

Hernán Rengifo ya no es delantero de Universitario de Deportes. El jugador llegó a un acuerdo con la directiva 'crema' para desvincularse del club pese a tener contrato hasta fin de año.

➤ Universitario de Deportes: Pedro Troglio peleará por el clausura con lo que tiene

El 'Charapa' a sus 34 años, según RPP, deseaba tener más consideración por parte de Pedro Troglio en el once titular. Al no conseguirlo, salió en busca de más minutos. Melgar, Real Garcilaso y Juan Aurich, aparecen como opciones, pero aún no hay nada concreto.

Tras esta decisión, el cuadro de Universitario mantiene solo a Luis Tejada, Adrián Ugarriza y a Daniel Chávez (recién llegado) como delanteros.