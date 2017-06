Actualización 6:00 pm.

Continúan llegando los invitados a la boda de Lionel Messi y Antonella Roccuzzo. Samuel Eto’o, Ezequiel Lavezzi, Sergio Agüero, Carles Puyol, entre otros jugadores, han sido los primeros en cruzar la alfombra roja en el hotel Pullman City Center de Rosario.

Sorprendió a la prensa internacional que el astro argentino no haya invitado a su ceremonia al ex entrenador de la Selección argentina, Diego Armando Maradona, el ex director técnico del Barcelona, Pep Guardiola y Luis Enrique.

Nota Original

Samuel Eto’o, ex delantero del Barcelona fue el primer invitado en llegar al hotel Pullman City Center de Rosario y cruzar la alfombra roja en lo que será la ‘Boda del Año’ de Lionel Messi y Antonella Roccuzzo.

A él le siguió el actor argentino Nicolás Vázquez, quien también forma parte de los asistentes a la celebración.

Luego apareció el mediocampista español Cesc Fábregas y el defensa Carles Puyol, con quienes el argentino compartió varios años en el Barcelona.

El ex centrocampista Xavi Hernández también cruzó la alfombra roja del hotel en Rosario donde se desarrolla la boda de Lionel Messi y Antonella Roccuzzo.

El primer argentino en aparecer ante cámara fue Sergio el ‘Kun’ Agüero junto a su pareja, la cantante Karina. El delantero del Manchester City es solo uno de los jugadores de la selección argentina invitados a la ceremonia. Aún falta la llegada de Mascherano, Ángel Di Marí, entre otros.

Sigue Minuto a minuto la gala:

