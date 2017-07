La boda de Lionel Messi y Antonella Roccuzzo ha dado la vuelta al mundo. Y es que uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol se daba el sí ante el amor de su infancia, de su vida. Sin embargo, una tía del ‘astro’ argentino, que no fue invitada al matrimonio, reveló en una entrevista al programa argentino llamado Infama, que existe un distanciamiento familiar.

En la entrevista que realizó el citado medio, la tía de nombre Susana Messi, señaló que todo se debería a una pésima relación con la mamá del jugador, Celia María Cuccittini. Cuando le preguntaron por su ausencia respondió: “Ella es así. Ella manda todo”.

De igual manera, aclaró que esto no es reciente dado que ya lleva buen tiempo distanciada tanto de su sobrino como de su hermano, Jorge Messi (padre de Lionel).

“Yo fui a verlo antes de que se fuera a Barcelona y la madre no me abrió la puerta. Me echó y yo no había hecho nada”, dijo Susana, al citado medio argentino, entre lamentos debido a lo que ocurre en la familia.

También comentó que le hubiera encantado que su sobrino triunfara en otra profesión. Ella cree que los futbolistas son perezosos.

“Me hubiese gustado que fuese un gran médico. Los futbolistas son vagos”, sentenció la tía del ‘10’ de la selección argentina al programa Infama.

Lionel Messi se encuentra disfrutando de su luna de miel junto a su actual esposa Antonella Roccuzzo y sus dos hijos, Thiago y Mateo.

