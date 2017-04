Bayern Munich recibe este miércoles a Real Madrid en el Allianz Arena, donde se disputará desde la 1:45 p.m. (hora peruana) el encuentro de ida entre ambos equipos por los cuartos de final de la Champions League.

Este enfrentamiento por Liga de Campeones plantea el duelo aparte entre Carlo Ancelotti y Zinedine Zidane desde los banquillos; maestro y alumno, respectivamente.

“Nos conocemos muy bien, pero esto no significa nada: no es ni una ventaja ni una desventaja. Nos enfrentamos dos muy buenos equipos y nada más. No jugamos contra Carlo. De él he aprendido muchas cosas”, señaló el técnico francés del conjunto visitante en la previa.

En tanto, el estratega italiano del Bayern Munich esperará hasta último minuto al delantero polaco Robert Lewandowski y no podrá considerar al alemán Mats Hummels. ¿Siente sed de revancha ante su ex equipo?

“No tengo ningún sentimiento de revancha. Quiero que mi equipo haga un buen partido y gane este duelo, es la única cosa que espero. Será un partido muy especial, sobre todo para mí. Tengo una relación especial con los jugadores del Real Madrid. Conozco muy bien su potencial, pero estaremos concentrados en nuestras cualidades”, aseveró Carlo Ancelotti.

Posibles alineaciones

Bayern Munich: Neuer; Lahm, Javi Martínez, Boateng, Alaba; Xabi Alonso, Vidal; Robben, Thiago, Ribery; Lewandowski.

Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Sergio Ramos, Nacho, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Bale, Cristiano Ronaldo, Benzema.

