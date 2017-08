Barcelona cayó por 3-1 frente al Real Madrid en la ida de la Supercopa de España. El resultado tiene un sabor amargo para los catalanes puesto que el encuentro se jugó en el Camp Nou y aun así no se pudo obtener un final favorable.

Lionel Messi, máxima estrella del club y mayor anotador en la historia de los clásicos españoles con 24 goles, es consciente que lo que queda a partir de ahora es lavarse la cara y continuar, y por ello escribió a través de su cuenta de Instagram, su sentir respecto al último clásico.

“Día jo****, pero hay que levantarse y seguir, esto recién empieza”, se puede leer en la publicación donde además adjuntó tres fotos que muestran caras tristes, pero mentalizadas en la preparación para la vuelta de la competición.

A su vez, el delantero uruguayo Luis Suárez, también escribió en su cuenta de Twitter que se encuentra “siempre fuerte, positivo y mirando al futuro”.

Siempre fuerte, positivo y mirando al futuro



Always strong, positive and looking forward to the future pic.twitter.com/QBbauz1KqL