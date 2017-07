"!Ayúdenme, por favor!": Esta es la terrible lesión de Bethanie Mattek-Sands en Wimbledon [VIDEO]

Los desesperados gritos de ayuda de Bethanie Mattek-Sands contagian el dolor que sufrió durante el duelo frente a Sorana Cirstea por la segunda ronda de Wimbledon.

La tenista estadounidense tuvo que resignarse a abandonar la competencia británica este jueves, tras sufrir una fuerte lesión a la rodilla derecha cuando se aproximaba a la red en busca de un punto.

“Ayúdenme, ayúdenme, por favor. Duele, duele mucho. Oh, Dios mío, Dios mío”, clamaba Bethanie Mattek-Sands sobre el césped de la cancha 17 de Wimbledon, conmocionando a los espectadores del enfrentamiento.

Posteriormente, luego de recibir atención médica durante 20 minutos en el campo de juego, Mattek-Sands fue retirada del escenario deportivo y actualmente se encuentra hospitalizada.

“Me dio pánico. Nunca había visto una lesión así antes, su rodilla estaba realmente en un estado horrible. Intenté reconfortarla, pero me dio miedo. Me sentía impotente. No le desearía eso ni a mi peor enemigo”, reconoció la rumana Sorana Cirstea tras la dolorosa escena.

