Ángel Cappa: "Nunca conocí futbolistas más profesionales que los peruanos"

Ángel Cappa, reconocido ex estratega argentino, alzó su voz de protesta en defensa de los jugadores peruanos, quienes a su parecer son injustamente calificados como poco profesionales.

“Cuando la gente me pregunta acerca de la falta de profesionalidad del jugador peruano, yo digo que eso es mentira. Nunca estuve con un plantel más profesional que el de la ‘U’”, indicó a NexTV el ex técnico de Universitario de Deportes.

“(…) Fue una plantilla que no cobraba, y tenía el entusiasmo de entrenar, jugar todos los partidos y contaba una disciplina admirable en esa situación. Yo nunca conocí futbolistas más profesionales que los peruanos”, justificó.

Por otro lado, respaldó el trabajo de Ricardo Gareca como seleccionador nacional, a quien definió como “un entrenador con experiencia y mucha capacidad”.

“Ha sabido interpretar lo que significa el estilo del fútbol peruano y respetarlo, cosa que le ha dado frutos. No sé si Perú clasificará al Mundial o no, pero me parece que se ha iniciado un camino que sería bueno que sea continuado. Desde que estoy vinculado al fútbol peruano, por fin veo que se inicia un camino y creo que este es el indicado”, aseveró Ángel Cappa.

