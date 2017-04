Andrés Mendoza: “¿Acaso si metía ese gol ante Ecuador íbamos a ir al Mundial?”

Andrés Mendoza pasó de ser uno de los jugadores más queridos por la selección nacional a uno de los más odiados en tan solo dos segundos. El 2005, ante Ecuador por las Eliminatorias, falló un gol cantado y 12 años después cuenta como ese momento cambió su carrera.

Por ahora el delantero ha recuperado la alegría. Protagoniza un comercial en donde ofrece disculpas a los hinchas por su gol fallado. El spot ha caído bien entre los seguidores de la ‘blanquirroja’ y el ‘Cóndor’ goza de una nueva popularidad.

[Andrés Mendoza: Fallo del gol ante Ecuador cumple 12 años]

“Sí, es como haber limpiado mi alma. Ahora salgo a la calle y todos me dicen “estoy esperando tu llamada”. Hoy me río, aunque en su momento cargué una cruz muy pesada”, ha manifestado el jugador en entrevista para Depor.

El delantero reveló que pasó por un pésimo momento por culpa del tanto fallado y se quejó de que toda la responsabilidad haya caído sobre él.

“También. O sea, todos fallan, hasta los mejores. ¿Acaso si metía ese gol ante Ecuador íbamos a ir al Mundial? No, porque estábamos prácticamente eliminados”, señaló.

Andrés Mendoza confesó que haber fallado ese tanto cambió su carrera como futbolista, sobre todo con la selección nacional Fue una decepción, indicó.

“Lamentablemente sí, porque ya no me fue bien. Cuando venía a jugar con la selección, era suplente y jugaba muy poco. Encima, me pifiaban”, explicó.

El delantero consideró ese momento como uno de los más bajos de su carrera:

“Sí, y no haber jugado en una liga más competitiva con uno de los grandes de Europa. Cuando estuve en Brujas, llegaron ofertas del Hertha de Berlín (Alemania) y Málaga (España), pero no me soltaron”, puntualizó.

