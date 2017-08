André Carrillo estaría a punto llegar a la Premier League

André Carrillo dejaría Benfica y recalaría en la Premier League a pedido del portugués Marco Silva, ex estratega de la 'Culebra' en el Sporting de Lisboa y actual director técnico del Watford inglés.

De acuerdo a la información consignada por el diario portugués 'Récord', el atacante nacional mudaría su fútbol al Watford en calidad de préstamo, a cambio de un millón de euros.

"Lo conozco muy bien", declaró Silva sobre Carrillo en conferencia de prensa. "Si me preguntan si me gusta, la respuesta es claro que sí, es un jugador que acrecentaría las cualidades del equipo, pero son cosas del mercado que no puedo controlar", añadió.