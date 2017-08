Alianza Lima: Pablo Bengoechea se refirió al caso del jugador del Real Garcilaso

No se quedó callado. Pablo Bengoechea , técnico de Alianza Lima, salió al frente de las críticas que recibió ese club en los últimos días por querer llevarse el torneo Apertura en mesa. Para el uruguayo, los partidos se ganan en la cancha, pero con transparencia.

De esta manera, el ‘Profesor’ se refirió al caso de Real Garcilaso, que espera la decisión que tomará la Comisión de Justicia de la FPF por el caso del paraguayo Carlos Neumann, quien fue alineado incorrectamente en algunos partidos del certamen.

“En el caso de Neumann, Real Garcilaso sacó provecho de una situación y debería ser sancionado. Es cierto que los partidos se ganan en la cancha, pero con jugadores habilitados”, dijo Bengoechea a Radio Ovación.

“No me parece justo que un futbolista que no se encontraba habilitado del primero de julio al 13 de julio haya jugado dos partidos y no le pase nada. El 30 de junio venció su préstamo y se lo renovaron recién el 14 de julio, independientemente de que tenga contrato con Real Garcilaso hasta el 19 de agosto”, añadió.

Bengoechea también habló de la angustiosa victoria ante San Martín y destacó que sus pupilos jamás se rindieron.

“Si quisiéramos hacer un guion de una película, creo que no saldría tan linda como salió el sábado. Y es que recibimos un segundo gol a falta de tan poco para el final, pero la llama estuvo prendida y los jugadores hicieron el máximo esfuerzo para ganar y dejarnos primeros en la tabla”, señaló.

De otro lado, el volante Luis Aguiar se refirió a la incertidumbre que genera no saber cuál será el fallo de la CJ-FPF con respecto a Garcilaso.

“Si algún fallo sale después del domingo (en la última fecha del Apertura), sería la vergüenza más grande que ha podido haber en el fútbol. Sin embargo, si ganamos en Cutervo, campeonamos, por más fallos que hayan”, indicó.

Tenga en cuenta

Luis Garro sería el reemplazante de Hansell Riojas, suspendido por amarillas, para el duelo del domingo ante Comerciantes Unidos.