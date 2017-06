Alianza Lima: Pablo Bengoechea dice que irá por los tres puntos

Pasó la página. El técnico de Alianza Lima, Pablo Bengoechea, dejó en el pasado la eliminación de la Copa Sudamericana ante Independiente y ahora se enfoca en ganar el clásico ante Universitario.

“La eliminación de la Sudamericana ya pasó, ahora nos aferramos al torneo local. Vamos por los tres puntos del clásico. No hay excusas. Si perdemos, sería muy triste pensar que fue porque jugamos la Copa. Y, si ganamos, no será porque la ‘U’ no tuvo a sus seleccionados. Estamos recuperados e iremos con todo por los puntos”, dijo el ‘Profesor’.

Bengoechea hará partido de práctica hoy y allí definirá el once que jugará en el Monumental. Sin embargo, trascendió que el DT mandará de arranque a Kevin Quevedo, a José Cotrina y a Erinson Ramírez. Su intención es que los ‘Potrillos’ utilicen su velocidad para tapar las salidas del rival.

En tanto, el golero Leao Butrón está seguro de la victoria ante la ‘U’. “Queremos ganar”, expresó.