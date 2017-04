Alianza Lima: Pablo Bengoechea asumió responsabilidad por mal momento del equipo

Pablo Bengoechea se convirtió en el pararrayos de Alianza Lima. Y es que el técnico ‘grone’ ha decidido responsabilizarse por el mal momento que vive el equipo en el Torneo de Verano. El ‘Profesor’ no quiere que toquen a sus jugadores y ha decidido responder por ellos.

“Me inquieta todo lo que viene pasando el equipo, pero jamás hablaré mal de alguno de mis jugadores. La culpa de todo es mía, exclusivamente mía. Nuestro objetivo es campeonar en noviembre y pienso que vamos por buen camino. Somos conscientes de que el hincha sufre y siente igual que los propios futbolistas, pero acá lo que cambia es el entorno”, indicó el estratega ‘grone’.

“Estamos dolidos todos, pero seguimos trabajando para tratar de salir lo antes posible”, añadió el uruguayo.

Bengoechea también admitió que su equipo cometió el error de desesperarse el domingo ante Deportivo Municipal.

“A veces los futbolistas tienen buenas actuaciones o simplemente no están en un buen día. Revisando el video del partido ante Municipal, vi que el equipo se desesperó después del segundo gol, no estuvo bien parado en la cancha, perdió el ánimo y nos entregamos antes de tiempo. Pienso que Alianza tiene que luchar los partidos hasta el minuto 90 y no antes”, sostuvo.

¿‘NEKA’ DE ARRANQUE ?

En tanto, se supo que Óscar Vílchez sería de la partida para el duelo que Alianza Lima jugará el fin de semana ante Comerciantes Unidos. El ‘Neka’ ocuparía el lugar del cuestionado Luis Ramírez.

Finalmente, el lateral Alexis Cossio sostuvo que el equipo saldrá adelante de la mala racha. “Este no es un momento para echarse a llorar. Si queremos ganar todo, que es nuestro objetivo, tenemos que mantener la tranquilidad”, manifestó el defensa.

Tenga en cuenta

Un fuerte contingente policial resguardó la práctica del equipo ayer en Matute, ante la amenaza de que una facción del Comando Sur pudiera irrumpir en la misma.

Aldair Fuentes y Kevin Quevedo volverían a ser titulares ante C. Unidos.