En Alianza Lima se respira tranquilidad. El ajustado triunfo de visita sobre Sport Huancayo le ha quitado presión al plantel que venía de una racha negativa de tres partidos sin ganar (dos derrotas y un empate). De eso hablaron los jugadores ayer.

“(Ganar) fue lo más importante después de una racha negativa y en una plaza difícil como Huancayo. Ganar nos da mucha tranquilidad luego de los difíciles momentos que nos tocó vivir”, manifestó el mediocampista Óscar Vílchez tras arribar a Lima.

[Alianza Lima se impuso 2-1 frente al Sport Huancayo por el Torneo de Verano]

En tanto, el colombiano Lionard Pajoy se mostró tranquilo porque por fin se le abrió el arco en Huancayo.

“Afortunadamente ya pude marcar y eso me deja no tranquilo, pero me ayuda. Cada día me voy sintiendo mejor. Cuesta regresar cuando es una operación, pero ya dejé eso atrás. Estoy encontrando mi fútbol”, dijo el ‘Diablo’.

