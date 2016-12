Alianza Lima: Óscar Vílchez aún no firma contrato con el cuadro blanquiazul

Alianza Lima anunció la renovación del volante Óscar Vílchez. Sin embargo, pese a que ambas partes ya habían llegado a un acuerdo, el volante aún no ha firmado el contrato. Por si fuera poco, dos clubes más están tras los pasos de ‘Neka’.

Luego de su frustrado pase al Jaguares de México, la administración ‘grone’ se contactó con Vílchez para ofrecerle la renovación. Pero hubo dos puntos en el contrato que aún no han sido resueltos, los mismos que hicieron que el acuerdo todavía no quede sellado.

Vílchez podría firmar hoy por Alianza pese a que Melgar y un cuadro de Lima (podrían ser la ‘U’ o Cristal) también lo desean. ‘Neka’, sin embargo, ya habría rechazado la oferta arequipeña, al no querer mudarse a una ciudad de altura.

Luis Ramírez, quien sí renovó por todo el 2017, comentó sus expectativas con respecto a la próxima temporada. “Un nuevo año es una buena oportunidad. Se está armando un buen plantel con un nuevo técnico, esperó que se logre el campeonato”, dijo.

Cossio ya casi está

El lateral izquierdo Alexis Cossio, quien no renovó con Cristal, ya tendría un acuerdo con los victorianos. Ello luego de que Iván Santillán no lograra desligarse de Real Garcilaso. El ex jugador celeste firmaría por dos temporadas con Alianza.

Sabía que…

La administración anunció a 24win como nuevo auspiciador para el 2017.

El portero Ángelo Campos comenzó a sonar como refuerzo.

“Sé que hay posibilidades”, dijo el arquero.