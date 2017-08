Dicen que el primer amor en el fútbol no se negocia por nada. Al parecer es el caso del volante de Alianza Lima, Luis Aguiar, quien reveló que su prioridad es Peñarol, pese al valor de su actual estadía en La Victoria.

“Ojalá vuelva otra vez a Peñarol, si me llaman me voy de cabeza o gateando, pero eso no depende mí. Si me llaman hoy, tengo una cláusula que hay que pagar para salir”, reconoció el actual mediocampista blanquiazul a ‘Radio del Sol’ de Uruguay.

No obstante, Aguiar planea cumplir una importante tarea pendiente en territorio peruano. “Quiero terminar el domingo campeón con Alianza Lima, ganar el Apertura y darle una alegría a esta gente que nos ha apoyado muchísimo, más allá de las críticas. La gente también tiene que entender que a Peñarol no se le dice que no. No lo cambio por nada”, añadió.

“Pablo Bengoechea me dio una oportunidad luego de estar ocho o nueve meses parado y ahora estoy en un nivel físicamente muy bueno. Me puso de vuelta a jugar al fútbol, la gente ya decía que era un exfutbolista. Me dio una confianza pura”, sentenció.

