Sabe, con su experiencia, que haber errado un penal no es el fin del mundo. El volante Luis Aguiar tuvo la posibilidad de darle el empate a Alianza Lima en su visita a UTC, pero envió muy alto su disparo desde los doce pasos. Aun así, sabe que tendrá revancha.

“Estamos expuestos a esto, pero estoy tranquilo. Esto es fútbol y siento que pronto tendré revancha. No me preocupo”, indicó el uruguayo. “Seguiré rematando los penales hasta que el entrenador me diga lo contrario”, agregó Aguiar.

► Universitario responde a la supuesta partida de su DT: “Tenemos Pedro Troglio para rato”

En tanto, el técnico íntimo respaldó a su jugador tras el error en Cajamarca. “Solo lo falla el que lo ejecuta, todo está tranquilo”, dijo Pablo Bengoechea al respecto.

Además, el estratega charrúa manifestó tras la derrota ante UTC que el campeonato aún se ve de forma pareja para todos los equipos. “Es un campeonato difícil de jugar, parejo, y sabíamos a lo que veníamos y hay que seguir jugando”, sostuvo.

Más información