Alianza Lima: Leao Butrón dice que a 'grones' los critican por todo

Con la madurez que le otorgan sus 40 años, el golero de Alianza Lima, Leao Butrón, no solo ataja los remates que le lanzan los rivales en cada partido. El meta también responde a las críticas que recibe el club, al que se acusa de querer aprovecharse de la sanción impuesta a Real Garcilaso por hacer jugar a Carlos Neumann cuando este no tenía contrato.

“Sin haber tenido nada que ver con la quita de puntos, parecería que Alianza está cometiendo el error de meter a un hombre que no está habilitado. No he estudiado el caso de Garcilaso ni soy un abogado para determinar algo, pero me parece injusto que la gente crea que Alianza haya cometido una infracción. Todo el mundo habla como si hubiéramos hecho algo en contra de las reglas, no sé por qué se maneja así”, indicó el arquero aliancista a Gol Perú.

“Se nos critica por todo. Contra Cristal jugamos con uno menos durante 70 minutos y nos criticaron porque supuestamente no merecíamos ganar”, añadió el guardameta victoriano.

En tanto, se confirmó que para el duelo del domingo, ante Comerciantes Unidos, regresarán al titularato los volantes Luis Ramírez y Rinaldo Cruzado, así como el delantero Lionard Pajoy, quienes no jugaron ante San Martín por estar suspendidos.

