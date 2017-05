Dicen que soñar no cuesta nada y que cada uno debe perseguir el suyo. Kevin Quevedo, el joven delantero de Alianza Lima, sueña con jugar en el Real Madrid y ser como Cristiano Ronaldo, su ídolo.

“Mi sueño siempre fue ser futbolista y lo estoy cumpliendo. Me gustaría emigrar y tener otro roce. Quisiera jugar en el Real Madrid. Siempre lo he seguido. Me gustaría ser como Cristiano Ronaldo, mi jugador”, dijo el ariete de 20 años.

Kevin Quevedo quiere ir paso a paso, por eso no se apura en irse al exterior, pues su idea es cumplir los tres años de contrato que tiene con los íntimos.

