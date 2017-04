Es difícil olvidar una jornada en la que, en tu primer partido como titular, marques cuatro goles. El atacante de Alianza Lima Kevin Quevedo no olvida y le emociona la posibilidad de volver a enfrentar mañana al ‘Ciclón’, por el duelo pendiente de la primera jornada del Torneo de Verano.

“Vuelven las ansias de hacer un buen papel tanto en lo individual como en lo colectivo. Tratamos de sacar un buen resultado. Quiero hacer goles en cada partido, porque eso me llena de confianza”, comentó Quevedo, quien día a día agradece los consejos que recibe en Alianza.

“Me aconsejan seguir con humildad, continuar de la misma manera. Trabajar duro, no conformarme con nada. Bengoechea me pide que desborde, que pise el área”, agregó.

Sobre aquella actuación ante Aurich hace casi un mes y lo que significó para su carrera, el ex Universitario fue claro.

“Anotar cuatro goles no me ha cambiado la vida, no he logrado nada en la vida. Me ha sumado un poco, pero sigo igual”, manifestó.

En tanto, Germán Pacheco pidió calma al hincha al afirmar que todos los partidos son distintos y que no esperen siempre siete goles.

“El 7-2 fue un partido raro, que no se dan muy seguido; esos cotejos son únicos. No todos los días vamos a meter 7 goles. Si no lo hace el Barcelona, menos nosotros”, sostuvo ‘Pachegol’, quien habló también sobre el empate ante Independiente de visita por la Sudamericana: “Fue un resultado lindo, nos deja posibilidades para definir la serie acá”.

Quiere otros siete

El volante blanquiazul Alejandro Hohberg no ocultó su deseo de repetir la jornada en la que su equipo goleó a Aurich, aunque sabe que será complicado. “Esos resultados se dan de vez en cuando, pero definitivamente, nos encantaría volver a anotar siete goles”, destacó el ex César Vallejo.

TENGA EN CUENTA

Debido al estado de los estadios en el norte del país por los desastres naturales, Alianza será visitante en Matute.

“Deportivamente no es justo con Aurich. Tendremos ventaja deportiva, pero el fútbol es muy parejo y no asegura nada”, indicó el DT Bengoechea.

