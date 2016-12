La ilusión lo embarga, lo llena de satisfacción. Sabe que viene a un equipo que ansía el título. El zaguero uruguayo Gonzalo Godoy expresó su satisfacción tras haber arreglado con Alianza Lima, al cual espera darle muchas satisfacciones.

“Sé que (Alianza) es un club grande y serio, el club me tenía en carpeta y fue Pablo Bengoechea quien habló personalmente conmigo y me convenció de venir a Alianza a pelear cosas importantes, luego ver cómo se comporta su hinchada y conocer al club me animó mucho más”, señaló Godoy, de 28 años, quien proviene del Sud América de su país.

En tanto, el volante Luis Aguiar reveló cómo es la forma de dirigir de Pablo Bengoechea. “Pablo quiere que jueguen al buen fútbol. Se enoja si no lo intentan. Espero estar a la altura de este reto”, indicó el ‘10’.

‘U’ BUSCA REFUERZOS

En Universitario, se supo que el ecuatoriano Miller Castillo, de Independiente del Valle, fue ofrecido al cuadro crema. El atacante fue parte del plantel ecuatoriano que sorprendió en esta edición de la Copa Libertadores al obtener el subcampeonato.

En tanto, trascendió que el defensa uruguayo Luis Maldonado estaría en los planes para reforzar la zaga. El jugador llegaría de The Strongest.

Datos:

Roberto Chale renovaría hoy con Universitario.

Cremas ofertarán por Luis Tejada, enterados de que Melgar también lo quiere.

Germán Pacheco se mostró contento por ser pedido de Bengoechea en Alianza.