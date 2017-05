Alianza Lima: Germán Pacheco admitió falta de regularidad

La calma ha vuelto un poco a Alianza Lima luego de los dos últimos triunfos en el Torneo de Verano. Sin embargo, antes de esto, los íntimos habían ganado solo tres encuentros de sus últimos diez, incluyendo el empate por la Copa Sudamericana ante Independiente, y esta situación aún incomoda.

Uno de los que se mostró autocrítico con el desempeño del equipo fue Germán Pacheco. El argentino llegó a inicios de año y marcó dos tantos en los ocho encuentros que jugó.

“A los malos momentos hay que ponerle buena cara. Hay que estar bien en lo mental y así las cosas van a salir. Nos faltó más regularidad, de local perdimos muchos puntos que ahora nos hacen falta”, indicó el volante, quien ya apunta al Torneo Apertura.

“Queremos terminar de la mejor manera para llegar bien al Apertura”, agregó.

No entra en polémicas

Además, el ex jugador de Juan Aurich se refirió a lo expresado por su compañero Luis Aguiar, quien afirmó que al futbolista peruano “le falta carácter”.

“Cada jugador es como es, he visto jugadores a los que les falta carácter y otros a los que no, cada uno es diferente”, manifestó.

“También he visto jugadores argentinos, uruguayos o brasileños a los que les falta carácter. No me puedo meter en las opiniones que él tenga”, apuntó Pacheco, quien sería titular ante UTC el domingo.

Datos

Ángelo Campos sería el portero titular este domingo ante UTC .

El DT Pablo Bengoechea desea continuar con las rotaciones y darle chance al tercer arquero íntimo.

De otro lado, Lionard Pajoy comentó sobre las críticas por su falta de gol: “No me gusta que me halaguen cuando los hago, ni que me critiquen cuando no los hago. Lo importante es el equipo”.