Alianza Lima: Dirigencia íntima anunció que hará propuesta formal por Yordy Reyna

Van con toda la artillería por el jugador que les falta y que desean tanto. Alianza Lima comenzará a hacer los arreglos para presentarle una propuesta formal al representante de Yordy Reyna para poder lograr su préstamo.

El gerente deportivo del club victoriano, Gustavo Zevallos, confirmó que si bien han hablado con el jugador del Red Bull Salzburg, aún no lo han hecho con su representante, Raúl González, por lo que esperan hacerlo en estos días a fin de convencerlo para que su patrocinado refuerce el equipo de Pablo Bengoechea.

“Cuando supimos que (Reyna) estaba viniendo a Lima, tuvimos un contacto con él. Nosotros hemos tratado de acercarnos a Raúl (González) y no hemos tenido oportunidad de hacerlo por su agenda”, indicó el dirigente.

“Nos encantaría contar con él por su calidad y por lo que es como futbolista. Veremos si se concreta y estaríamos contentos por eso. Vamos a tratar de acercarnos a Raúl para hacer la consulta”, agregó.

En el plano futbolístico, Pablo Bengoechea continúa con la pretemporada en Chincha, donde se llevó un susto con Hansell Riojas, quien terminó con hielo en la pierna izquierda en la sesión matutina, pero todo quedó en susto, pues en la tarde ya estaba bien.

Bulos fue ofrecido

Luego de que el club O’Higgins de Chile le diera autorización al atacante nacional Iván Bulos para negociar su préstamo a otro club, la directiva de Alianza Lima recibió el ofrecimiento para la llegada del jugador.

A la dirigencia no le desagrada la idea de contar con el ex jugador de Deportivo Municipal, pero trascendió que el comando técnico no lo tendría en sus planes.

De todas formas, en Matute evaluarán la posibilidad de contar con el atacante, habitual convocado en la selección.

Tenga en cuenta

Onagi aún no da las garantías para la Noche Blanquiazul y podría haber problemas, ya que la ‘U’ juega esa misma noche en el Monumental.

“Veremos cómo solucionarlo lo mejor posible para evitar inconvenientes”, dijo Zevallos al respecto.

Más información