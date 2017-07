Alianza Lima: Alejandro Hohberg dice que íntimos “mejorarán”

Alejandro Hohberg, quien evitó la derrota de Alianza Lima ante Cantolao en el empate 1-1 del miércoles, reconoció que los ‘grones’ no jugaron un buen partido y le mandó un mensaje a aquellos hinchas que, en vez de alentar, siempre critican al equipo.

“El rival también juega. No hay presión. Tenemos que mejorar. Si queremos campeonar, no podemos dejar pasar más puntos en casa. (Algunos hinchas) nos esta ‘matando’ y estamos en los primeros lugares con un partido menos. En dos semanas seremos primeros”, señaló el volante íntimo.

“Celebré para botar toda la bronca que tenía contenida. No venía jugando, estaba lesionado y ayer (miércoles) se me dio la oportunidad. Fue para los hinchas que critican y no apoyan al equipo”, añadió.

En tanto, para el duelo de este fin de semana ante Unión Comercio, el DT Pablo Bengoechea mandaría a Óscar Vílchez por Rinaldo Cruzado. Hohberg arrancaría como titular por Germán Pacheco.