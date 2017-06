Alexander Callens se reencontró con el trinfo del New York City FC frente a Minnesota United por la décima octava jornada de la Major League Soccer (MLS).

► Ni Pirlo ni Villa: Alexander Callens fue elegido el mejor jugador del mes del New York City

El duelo válido por la Conferencia Este, disputado en el Yankee Stadium, se inició con la ventaja visitante otorgada por Christian Ramirez (9’); sin embargo, el descuento local llegó antes del descanso.

A los 38’ de la primera etapa, el defensor nacional dejó su área y ganó terreno en campo rival, habilitó a Ben Sweat y tomó el balón suelto para añadirlo a las redes, decretando el empate parcial.

Posteriormente, Jack Harrison (52’) y David Villa (63’) ampliaron la diferencia del New York City FC, que con este resultado suma 33 unidades en la Conferencia Este de la MLS.

HT: Callens cancels out Ramirez's opener & it's all square in the Bronx --> https://t.co/nuEXtOS2CI #NYCvMIN pic.twitter.com/332j39XrJ1