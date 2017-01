Universitario de Deportes: Alberto Rodríguez sí se quedaría en el club crema

Todo parece indicar que Alberto Rodríguez cumplirá su contrato con Universitario. Y es que, al parecer, la oferta que recibió del Peñarol, que ha mostrado interés en ficharlo, no colma sus expectativas.

El mismo Rodríguez se refirió al tema y dejó una luz de esperanza para los hinchas que quieren verlo con la crema.

“Yo tengo un compromiso con la ‘U’ y lo quiero cumplir, pero lo que se pueda dar no lo sé. Yo he firmado con el club pero si no hay nada afuera que pueda ser satisfactorio me quedaré en la ‘U’”, sostuvo el ‘Mudo’ en Campo Mar.

De otro lado, el delantero panameño Luis Tejada llegó anoche a Lima y hoy se sumará a la pretemporada merengue. Sin embargo, el ‘Pana’ concedió una entrevista a un medio de su país y expresó su sentir por jugar en Universitario.

“Estoy con muchas ganas de hacer algo importante. Quiero seguir haciendo historia. Lucharemos por todos los títulos posibles”, dijo Tejada al portal Somoslasele.com.