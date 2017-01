Alberto Rodríguez: Peñarol descartó fichaje del 'Mudo' y se quedará en Ate

Respira tranquilo, hincha crema, porque la novela finalmente terminó. Lo que parecía casi un hecho en los últimos días, la posible partida del recién contratado Alberto Rodríguez hacia Peñarol, terminó en nada y finalmente el central de la selección peruana se quedará en Universitario para cumplir con su contrato.

Desde ayer por la tarde, las informaciones llegaban desde Uruguay, donde afirmaban que el traspaso del ex jugador de Melgar no se realizaría.

“Lo del zaguero peruano Alberto Rodríguez no se hace”, informó el medio uruguayo Tenfield en su página web.

Hasta antes de esto, todo indicaba que el zaguero debía viajar ayer hacia Montevideo, incluso ya tenía los pasajes comprados y hoy debía pasar los exámenes médicos para terminar de sellar su vinculación con el cuadro ‘Mirasol’, que también disputará la Copa Libertadores.

De ahí en más, la pregunta se cae de madura. ¿Por qué Rodríguez se quedó sin fichar por Peñarol?

Trascendió que la dirigencia ‘Manya’ habría decidido bajarle el dedo al ‘Mudo’ debido a su actual estado físico y su conocido historial de lesiones constantes.

Además, se supo que desde Universitario habrían hecho un esfuerzo económico para retener al jugador, quien resultará clave en el equipo de Roberto Chale por jerarquía y experiencia, sobre todo de cara a la Copa.

El ‘pana’ quiere la copa

El panameño Luis Tejada se encuentra emocionado con la posibilidad de volver a disputar la Copa Libertadores, pero esta vez con la camiseta de Universitario. El ‘Pana’ ha disputado cuatro Libertadores, en las que ha marcado 12 goles en 23 partidos.

“No soy de decir que voy a hacer cierta cantidad de goles, pero sí que voy a sudar la camiseta por este club. Prometo trabajo con humildad y mucho sacrificio en la cancha”, dijo.

Datos

Se supo que el panameño Luis Tejada usará la camiseta ‘9’, la cual no se usa desde el 2013 en homenaje a ‘Lolo’ Fernández.

La parte dura de la pretemporada comenzará hoy en Campo Mar, donde el equipo trabajará a doble turno y concentrará hasta el sábado.