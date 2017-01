Alberto Rodríguez dejaría Universitario para fichar por Peñarol

Como baldazo de agua fría. Así agarró a todos en Universitario, tanto a dirigentes y sobre todo a los hinchas, el hecho de que Alberto Rodríguez, uno de los fichajes más importantes de la temporada, vaya a dejar Ate sin siquiera haberse probado la camiseta crema.

Desde Uruguay, Andrés Sanguinetti, directivo de Peñarol, confirmó que el interés del ‘carbonero’ es alto y que incluso ya existen negociaciones con Carlos Delgado, representante del jugador de la selección peruana.

“Tenemos interés en Rodríguez. Es una chance. Se está conversando con el representante. Lo bueno es que él tiene cláusula de salida, lo que haría menos complicada la situación”, comentó Sanguinetti.

De esta forma, lo único que quedaría por saber es la forma en la que se iría el ‘Mudo’, pues se conoció que cuando firmó un contrato con los cremas, había una cláusula que le permitía dejar el club en caso de que reciba una oferta del exterior, pero no se conoce si esa estipulación también cuenta con algún tipo de remuneración al cuadro merengue, por lo que existe la posibilidad de que el defensor deje el equipo sin dejar dinero.

“Mañana (hoy) y pasado (mañana) se define todo. (Rodríguez) es la primera opción que tenemos ahora. Es un jugador con experiencia, tiene trayectoria. Lo vimos jugar en el Centenario con la selección y ahí nos pareció muy interesante”, agregó Sanguinetti.

‘Tyson’ no se mueve

Por otro lado, quien sí se quedará en tienda crema es John Galliquio. El defensor, que está próximo a cumplir 38 años, firmó su renovación por un año más, por lo que cumplirá su temporada trece en Universitario.

“Siempre he dicho que quiero retirarme en la ‘U’, pero aún no tengo plazo. Mientras yo me sienta bien, la edad es lo de menos. Yo me siento bien tanto por dentro como fuera”, comentó el recio defensor.