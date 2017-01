10 datos para conocer más a Ronda 'Rowdy' Rousey, una de las mejores luchadoras de artes marciales mixtas

Como es usual entre las grandes figuras, pueden ser amadas u odiadas. Es lo que sucede con la peleadora de artes mixtas estadounidense Ronda Rousey, quien ha recibido críticas y mensajes de apoyo tras caer contra Amanda Nunes en solo 48 segundos de combate por el cinturón mundial del peso pluma de MMA (Artes Marciales Mixtas).

Por la derrota de Rousey, se empezó a hablar de una posible retirada con 29 años.

[UFC 207: Ronda Rousey solo duró 48 segundos y cayó por nocaut ante Amanda Nunes]

La bella luchadora comentó: “necesito tiempo para pensar en mi futuro” en un comunicado difundido por ESPN.

“Estaba preparada no sólo para volver a la competición, también para ganar, pero a veces, incluso si se da lo mejor de sí mismo, las cosas no van como esperamos. Estoy orgullosa de ver el desarrollo que han tenido las peleas en la división femenina y se lo agradezco a todas las otras luchadoras, incluyendo a Amanda, que han hecho esto posible “, escribió Rousey.

*De otro lado, presidente de la UFC Dana White, admitió que Ronda Rousey recibió tres millones de dólares por la última pelea y no aseguró que vaya a volver a participar en la competición. *

Lo cierto es que Rousey puede ser amada por el mix de rudesa y belleza que sabe difundir junto a la trayectoria deportiva que ha mantenido desde que se volvió profesional en la Ultimate Fighting Championship (UFC) en 2011.

Te presentamos más datos sobre la luchadora:

1- Así es su día a día:

“Un día típico comienza con un café, seguido de música y conducir hasta la primera práctica, que generalmente consiste en golpeo o resistencia y preparación física. Luego, conduzco más, voy a almorzar, tomo una siesta y más tarde tengo la segunda práctica, que puede ser cualquier cosa, desde lucha y agarre hasta natación. Algunos días, agrego una tercera sesión, pero eso depende de cómo me siento ese día en particular”, señala en su biografía de la UFC.

2- El comienzo de su entrenamiento

Comenzó con judo a los 11 y se retiró a los 21. A los 22 comenzó MMA (Artes Marciales Mixtas) porque se dio cuenta de que “no quería tener un trabajo convencional el resto de mi vida”.

3. Sus triunfos:

Es campeona del título femenino de peso gallo del UFC, campeona del título femenino de peso gallo de Strikeforce, campeona del mundo en judo juvenil, subcampeona del mundo (judo), medalla olímpica de bronce (judo), campeona de los Juegos Panamericanos (judo), cinturón negro de cuarto grado en judo.

4. Antes de pelear fue cantinera:

“Era cantinera, camarera de tragos, asistente de terapia física para perros, y también trabajé en el turno de la madrugada para 24 Hour Fitness”, contó a la UFC.

5. Talento familiar:

Su mamá, Ann Maria Demars, fue la primera mujer estadounidense que ganó un campeonato mundial de judo en 1984. Su madre también le enseñó el movimiento de la llave del brazo.

6. Sus tres victorias como peleadora amateur terminaron en menos de un minuto mediante una llave al brazo.

En el UFC 175 (5/7/14) Rousey finalizó a Alexis Davis por KO a los 16 segundos del primer round y retuvo el título de peso gallo femenino de UFC.

via GIPHY

7. Datos de luchadora:

Su apodo de Rowdy, mide 170 cm y pesa 61 kilogramos.

8. Rousey ha tenido participaciones en el cine.

Tuvo un rol en el filme The Expendables 3, así como en Furious 7, de la reconocida franquicia de The Fast & The Furious, en la cual aparece como el personaje de Kara. Además, tiene una aparición como ella misma en Entourage.

9. Es amante de los videojuegos y el anime.

Rousey es fanática de Pokémon y sus videojuegos. Solía ser moderadora en un foro dónde mantenía a raya a los impertinentes en un chat de Pokémon durante su adolescencia. También juega World of Warcraft y le encanta ver Dragon Ball.

10. Educación:

Rousey contó que asistió a varias universidades, pero terminó convencida de que no era lo que ella quería. “Me di cuenta de que la educación formal no es para mí”, dijo a la UFC.