‘Wicho’ de Mar de Copas: “Voz Propia fue madurando su propuesta sin traicionar su discurso”.

El disco tributo a Voz Propia, en principio, es importante porque le rinde merecido homenaje a un grupo vivo: que toca y produce discos, y que así lo hace, sin mayores pausas, desde hace más de 30 años y con la cabeza en alto, dignamente y dejando a su paso verdaderos himnos. Además de esta consideración, el álbum adquiere especial relevancia porque reúne a 30 artistas, entre solistas y grupos, de variados géneros: desde el pop y el reggae hasta el hardcore y el rock pesado. Todos tributando a una banda post punk. Un disco doble muy bien presentado y producido.

Entrevistamos a Luis ‘Wicho’ García, voz en Mar de Copas y Narcosis. Participa en el homenaje con una canción y a través de la masterización. Además, es casi contemporáneo de los creadores de El Sueño. Una voz autorizada.

¿Qué tal la experiencia con el tributo?

No soy muy fan de los tributos; es decir, no los busco ni me interesan. Cuando me dijeron que querían hacer un tributo a Narcosis y que lo produjera me negué rotundamente. Y cuando me regalaron la copia nunca la escuché, la tengo acá sellada.

¿Y por qué?

Tiene que ver con el espejo… No me gusta escucharme, no me gusta ver videos de Mar de Copas. Me gustan las cosas cuando las estoy haciendo y después las abandono. Esta chamba es tan volátil y veloz… Mis años formativos con Miki González eran así. La chamba de músico te exige tanto, que llegas a la casa y lo último que quieres es escuchar música o saber algo de ella.

¿Cómo fue tu primera vez con Voz Propia?

A partir de Narcosis empiezo a sociabilizar con el medio subterráneo y por Narcosis Miki González me llama para trabajar con él. En algún momento empecé a grabar grupos y uno de los primeros fue Voz Propia, a los que ya conocía de encontrarnos en los conciertos. Creo que Narcosis ya no existía, pero yo seguía yendo a los conciertos para grabar en vivo. Tengo una material ahí guardado que algún día lo sacaré a la luz. Y en algún momento me pidieron que reemplazara por algunos conciertos a su tecladista. Ya luego nos hicimos amigos.

¿Cuál es la virtud de Voz Propia?

Tener una producción continua y sólida. Más allá del primer momento hazlo tú mismo, de grabar en maquetas y como fuere, poco a poco fueron madurando su propuesta sin traicionar su discurso en ningún momento.

¿Es quizá el único grupo subte, ochentero, con continuidad en producir y tocar?

Tal cual. Y acaban de sacar un disco nuevo. Siempre he pensado que nunca mejor puesto un nombre: Voz Propia. Tiene una voz muy particular y una forma de relacionarse entre ellos que los han mantenido en su lugar, casi inalterados. Han tenido como una especie de pacto para más allá de las cosas que pasan en la vida, mantener al grupo ahí: vivo, produciendo y creando.

Yo siento que Voz Propia no está en el lugar que merece estar. Debería encontrarse en una posición más elevada.

¿Porque no mucha gente lo conoce?

No tanta como merecerían.

Pero eso ocurre con casi todos los grupos.

Pero más gente conoce Narcosis y Leusemia y tienen un arrastre mucho mayor, por lo menos cuantitativo.

Yo creo que tiene que ver un poquito con que ellos mismos se han mantenido en una especie de perfil bajo. Hasta la gente que los escucha adopta esa actitud de un gusto casi privado.

A Mar de Copas le ha tocado tributar probablemente una de las canciones más bellas del rock peruano: Los Días y las Sombras.

Es un tema bien bonito, sí. Con sentimiento. Es una canción que tiene un 360 prácticamente perfecto y en pocas palabras dice mucho. No necesita demasiado.

Difícil versionarlo.

Claro. Intenté varias versiones, pero es como matar el espíritu básico de la canción. Traté de darle una especie de sensación de flotar, de sueño. Y no sabía que era un tema tan querido por la gente.

Has masterizado el disco. ¿Qué te parece?

Me parece bacán que hayan escogido tal gama de grupos y que los hayan mezclado así. Es un arroz con mango pero que sabe muy bien. Desde lo más brutal, pasando por cuestiones electrónicas, pop, lo melódico… El gran acierto tiene que ver con que no ha habido parámetros ni prejuicios. Eso lo hace especial. La Garganta del Caimán, Dios Hastío dije qué paja. Está Rafo Ráez. Y me encantó que haya grupos nuevos, como Verde Luna, una versión lindísima y descubrí artistas nuevos de Arequipa, La Oroya.

Es interesante este 2017, que mira a lo ‘subte’, porque se sigue hablando del tributo a Voz Propia, el MAC va inaugurar una muestra y pronto saldrá el libro de Shane Greene, quien escribe también sobre esa generación.

Es reconocer las bases, raíces y posibilidades de una música que ha marcado una época y a un grupo de gente, y es una música que sigue viva.

¿El espíritu ‘subte’ pervive en ti?

Totalmente. La cuestión ‘subte’ que tiene que ver con el ‘hazlo tú mismo’ siempre se ha mantenido. Es más, creo que el rollo de Mar de Copas durante años ha sido hacer lo que queremos hacer de la manera que queremos hacer. Hemos mantenido ese rollo de perfil bajo. La actitud está y el espíritu crítico persiste.

Dato

Hasta el fin es el disco tributo a Voz Propia. Producido por Muki Records y Trilce Discos. Participan Cementerio Club, Inyectores, Cuchillazo, Ysabel Omega, la banda trujillana Extraño Deseo, desde La Oroya Irinum, los arequipeños de Paisaje 3, entre muchos otros.