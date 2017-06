Actualización

Estos son los ganadores del CD de We The Lion:

- Suzeth Gonzales – Nicolas Aguirre Lazo – Andrea Sotelo

Para recoger su premio, los ganadores deben acercarse a Jirón Miró Quesada 247, piso 6, Lima. en el horario de lunes a viernes de 9 a 5

Nota original

Una de las bandas del momento es We The Lion, que ha llamado la atención por su sonido orgánico, propio del indie folk.

El grupo se presenta este fin de semana en el reconocido Festival Selvámonos, en Oxapampa, donde compartirá escenario con artistas como Gepe de Chile, Macaco de España y artistas locales como La Liga del Sueño, Turbopótamos, entre muchos otros.

Pero antes, We The Lion nos visita en el estudio del diario. Conversaremos de los próximos conciertos, el rápido ascenso que han tenido y la propuesta de la banda. Y claro, cantarán algunas canciones con su particular estilo.