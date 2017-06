Voz Propia y Dolores Delirio abrirán el concierto de The Chameleons Vox en Lima

La banda inglesa de post punk The Chameleons Vox regresa a Lima. Este 22 de setiembre, su legendario líder Mark Burgess, acompañado de toda la agrupación darán un concierto en la discoteca Mango’s de Lince.

Tras un extensa gira por Europa, Norteamérica y Latinoamérica llegan a nuestro país nuevamente para rememorar los grandes éxitos de la movida post punk inglesa como ‘The Fan And The Bellows’, ‘Nostalgia’, ‘Tears’, ‘Don’t fall’, ‘In shreds’, ‘Second skin’, ‘Up the down escalator’, ‘View from a hill’, entre otros temas.

En esta oportunidad, las bandas que abrirán la noche serán Voz Propia y Dolores Delirio. Si quieres ver en escena a The Chameleons Vox junto a estas dos grandes bandas peruanas, no te puedes perder este concierto. La cita es el 22 de septiembre, en la discoteca Mango’s (Av. Arequipa 1530, Lince). Entradas a la venta en Joinnus.

Entradas hasta el 31 de julio

s/99 – General

s/130 – VIP

Desde el 1 de agosto

s/130 – General

s/160 – VIP