Voz Propia lanza el videoclip 'Tres veces' a un año de la muerte de Carlos Magán 'Boui'

Al cumplirse un año de la muerte del querido Carlos Magán ‘Boui’, ex bajista de la banda Voz Propia, se lanzó el videoclip del tema ‘Tres veces’ del disco The game is over (2011), una canción que tiene el sello del recordado ‘Boui’.

Como se recuerda, hace unos meses Voz Propia también dio a conocer la canción Boui, un single dedicado a Carlos Magán. Actualmente, la banda está formada por Miguel Ángel Vidal (voz y teclado), Kurt Rothschild (bajo), Ramón Escalante (guitarra), Raúl Montaña (guitarra) y Ulises Quiroz (batería).

Así que para todo los ‘Vozpropianos’ que quieran continuar recordando a ‘Boui’ a un año de su partida, este sábado se realizará un homenaje junto a los integrantes de Voz Propia, en el Centro Bar (Jr. Camaná 857, Cercado de Lima). 10 p.m. Ingreso libre.