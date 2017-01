Visite Samay, el nuevo restaurante vegetariano ubicado en el Callao

Victoria Meneses @vlmenesesc

Un nuevo espacio para la comida vegetariana ha llegado al puerto del Callao.

Bajo la batuta de Inés Velarde Ordóñez, Isabel González Rivera y la sazón de Maribel Roque Terán, el restaurante Samay, cuyo significado es lugar de descanso, ofrece al público una variedad de comida tradicional peruana, como la chanfainita, cau cau, arroz tapado y ceviche, hecha a base de verduras, cereales andinos, menestras, hierbas, tubérculos, entre otros ingredientes provenientes de la madre tierra.

Comer bien

Para Inés Velarde, vegetariana por convicción, es importante que las personas al momento de comer sean conscientes de los alimentos que realmente van a nutrir su organismo y ADN.

“Hay que recobrar la salud a través de la comida. Hay gente que no conoce todas las verduras que existen en nuestro país y no tiene idea que para toda dolencia existe una hierba. Piensan que por no tener una presa de animal en su plato no se van a llenar o se están alimentando mal”, señala Velarde a Perú21.

Por eso, para promover la comida consciente vegetariana, Samay nos ofrece en su carta platos como lomo saltado hecho con pura proteína vegetal, ají de quinua, chaufa vegetariano, arroz marino elaborado con hongos y champiñones, ensaladas andinas y campesinas, brochetas de verduras y más.

Y puede disfrutar de postres integrales, extractos de verduras y comprar productos orgánicos. Una oportunidad para comer bien.

Dato

Puede visitar Samay de martes a domingo, de 11 a.m. a 6 p.m., en la calle Constitución 250, Casa Fugaz , Monumental Callao.

Del 10 al 14 de febrero, Samay realizará una feria artesanal de retablos ayacuchanos a cargo del artista César Urbano.