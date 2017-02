“Soy autodidacta y todo lo aprendí por mí mismo y viendo tutoriales”

Victoria Meneses @vlmenesesc

En la comodidad de su casa del pueblo Los Ramones, en el estado de Nuevo León, México, el reconocido diseñador gráfico El Grand Chamaco pasa sus horas dibujando desde que era un niño. Guiado por su abuelo en el mundo del dibujo y la pintura a mano, poco a poco y con la llegada del Internet a su localidad, el artista mexicano trasladó todo ese talento artístico a la plataforma digital.

Lunada. Diseño de Futura.

Los programas de diseño como el Photoshop, Illustrator, el uso del 4D, entre otros, se convirtieron en sus herramientas de trabajo y el Internet en su principal vitrina para enseñar su arte al mundo. Hasta que llegó el gran momento de dibujar para Cartoon Network y Nickelodeon. Y ahora incluso, tuvo la amabilidad de intervenir el logo de Perú21, con su irreverente estilo, que usted puede ver en esta edición.

Lunada. Diseño de Futura.

“Soy autodidacta, todo lo aprendí por mí mismo y viendo tutoriales. Para mí dibujar es un hobby, y si la ilustración es un trabajo que tengo que entregar, trato de no verlo como tal para no estresarme”, nos explica telefónicamente El Grand Chamaco, quien prefiere que no revelemos su verdadero nombre.

La catrina. Imagen que representa a la celebración por el Día de los Muertos en México, hecha por El Grand Chamaco.

En cuanto a sus diseños, el artista mexicano comenta que a todos sus dibujos trata de plasmarles un poco de historia mexicana, ya sea en los colores o dibujando algo representativo de su país. “Yo vivo a dos horas de EE.UU. y veo que tenemos una cultura muy rica que me gusta difundir. La última vez que crucé esa frontera fue cuando tenía 13 años; ahora tengo 34, pero no siento la necesidad de volver. Ahora me da risa y miedo las cosas que puedan llegar a pasar con Donald Trump”, señala.

bulgaria. Diseñado por Jesper Bange.

A El Grand Chamaco y a todo su talento en acción podrá verlos, del 9 al 11 de febrero, en el Latin American Design 2017, junto a otros diseñadores gráficos nacionales e internacionales, en el Teatro Municipal de Lima.

Malika Favre. Diseñadora francesa.

Ladfest 2017

Bajo la dirección de Richard Meza Ruiz, la tercera edición del Latin American Design 2017 (Ladfest) contará con la participación de artistas gráficos como Fran Matte (Francia), Paola Sánchez (Colombia), Elliot Tupac (Perú), Malika Favre (Francia), Futura (México), Jesper Bange (Finlandia), Mario Esquenazi (Argentina), Angela Kusen (Perú), Javier Jaén (España), entre otros.

“Este año vamos a entregar 50 premios a los mejores diseños en todas las categorías, pues hay mucho talento. Lo bueno es que el Ladfest les da la posibilidad de mostrar sus obras”, declaró Meza. No se pierda este encuentro y aproveche en conocer el trabajo de grandes artistas gráficos.

Dato

El Ladfest se realizará en el Teatro Municipal de Lima (jirón Ica 377, Centro de Lima). El encuentro contará con conferencias, talleres, exposiciones, Design Market y el Young Talent. Entradas en www.ladfest2017.eventbrite.com.