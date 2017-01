Sinfónica Nacional Juvenil interpretará Candy Candy, Marco, Súper Mario Bros., Final Fantasy y Lady Oscar

El viernes 3 de febrero empieza la temporada 2017 del Gran Teatro Nacional, que este año celebra cinco años de actividades culturales. La Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario (OSNJB) es la encargada de dar inicio a este nuevo periodo.

Y qué mejor que con Animatissimo, un espectáculo donde vamos a escuchar las melodías de los animes más populares de la década de 1970, como Candy Candy y Marco; música de videojuegos clásicos como Súper Mario Bros., Final Fantasy y The Legend of Zelda; y composiciones de otros animes y videojuegos de gran arraigo popular como Lady Oscar y Shadow of the Colossus, entre otros. Todos interpretados por la sinfónica.

Animatissimo es el nombre del primer ensamble musical en formato clásico dedicado a interpretar exclusivamente música de anime –dibujos animados japoneses– y de videojuegos en el Perú y Latinoamérica. Fue fundado en enero de 2010 por Gabriel Vizcarra, músico egresado del Conservatorio Nacional de Música y su misión es la de fomentar la cultura anime y gamer en el Perú, así como promover el acercamiento de los jóvenes de la región a los formatos y sonoridades propios de la música académica. Vizcarra será el director invitado de la OSNJB.

El concierto empieza a las 8 p.m. Las entradas están a la venta en Teleticket de Wong y Metro y en la boletería del teatro. Los precios oscilan entre S/15 (piso 4) y S/60 (preferencial).

Un espectáculo musical sinfónico imperdible, porque celebra la efervescente cultura anime y gamer en el Perú.

A continuación del programa:

“Trainer Battle”, de Pokémon Red-Blue-Yellow (Junichi Masuda)

“Howl’s Moving Castle”, de El Castillo Ambulante (Joe Hisaishi)

“The Opened Way/Revived Power”, de Shadow of the Colossus (Koh Otani)

“Fly me to the Moon”, de Neon Genesis Evangelion (Bart Howard/Toshi Omori)

“Main Theme”, de Final Fantasy VII (Nobuo Uematsu)

“Greatest Hits Medley”, de Saint Seiya (Los Caballeros del Zodiaco) (Seiji Yokoyama)

“Old Anime Medley” de Candy Candy / Marco (Mitsuko Horie & The Chirps/José Torregosa)

“Súper Mario Bros. Concert Medley”, del evento “Video Games Live” (Koji Kondo)

“Tonari no Totoro”, de Mi vecino Totoro (Joe Hisaishi)

“The Legendary Hero – The Great Sea”, de The Legend of Zelda: Wind Waker (Koji Kondo)

“Bara Wa Utsukushiku Chiru”, de Lady Oscar (Kouji Makaino)

“Hikari”, de Kingdom Hearts (Yoko Shimomura)