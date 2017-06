Dicen que para la música no existen barreras, ni mucho menos, fronteras. Si bien es cierto que cada país puede tener sus propios géneros musicales, existen personas que buscan unirlos. Quizá el miedo de crear algo que no sea agradable a los oídos humanos pueda hacer que uno no se atreva a mezclar estilos totalmente opuestos.

Pero Bacondo no lo entiende así y eso le permitió formar parte de la influencia latinoamericana que se filtra en la actual escena electrónica mundial.

Juan Bacondo es un Dj y productor musical de 31 años originario de Arica, ciudad al norte de Chile. La música electrónica lo apasionó ni bien la conoció. Este encuentro fue el punto de partida para que incursione en este moldeable género. Sin embargo, sus raíces nunca las abandonó. El folclore de esta zona del país vecino del sur está en la piel, no te lo puedes sacar.

La música que oía en las fiestas costumbristas de Arica lo impulsó a crear una subgénero que ahora es valorable dentro de la escena electrónica. Los sonidos andinos de los carnavales a los cuales asistía de pequeño los mezcló con bajos, ‘build ups’ y un sinfín de efectos musicales que una tornamesa puede ofrecer. Con estos samples, pudo bautizar el ‘Andean Bass’ como una especie musical que ha recibido muy buenas críticas.

Fue así que surgieron temas como ‘Supay Raymi’, ‘El Karnaval’ y ‘La Saya de San Benito’. ¿Quieres escuchar uno de ellos antes de empezar con la entrevista? Adelante. Bacondo produjo este single junto con Chong X, un DJ y productor peruano. El tema posee sonidos andinos combinados con el mombathon, una especie de música electrónica.

¿Qué influencia tuviste para incluir sonidos andinos en tus producciones? ¿Qué te motivó a incursionar en el Andean Bass?

-Básicamente partí haciendo música electrónica y luego incorporé sonidos del folclore de la zona andina del norte de Chile, Bolivia y Perú porque a mi abuelo le gustaba ese tipo de muisca y a mí también. Me crié desde chico con esas costumbres pero no me di cuenta de la facilidad con la que podía integrarla con la música electrónica. Fue una idea loca per al final funcionó súper bien. Y así fue cómo nació el Andean Bass.

¿Cómo definirías tu estilo musical?

-Inicialmente, mi estilo era todo lo relacionado con el folclore y la música electrónica contemporánea. Pero actualmente estoy incursionando un poco más al bass music y siempre estoy intentando mezclar sonidos propios del folclore, especialmente de los países que mencioné. Eso básicamente es el Andean Bass. “La fusión es el futuro”, pienso eso.

¿Cómo fue la colaboración que tuviste con el peruano Chong X? ¿Se vienen más temas con productores de nuestro país?

-Venía escuchando hace tiempo el trabajo de Chong X. Hicimos los contactos a través de internet y se logró la creación del track de ‘La saya San Benito’. Inicialmente, él tenía una versión diferente. Nosotros quisimos ver la posibilidad de hacer más que un remix. Así que entré a colaborar y así se hizo ese tema. Ahora me encuentro trabajando con Kayfex (otro DJ y productor ayacuchano) y el sencillo será presentado en el Omnia Music Festival.

¿Qué sabes acerca de la cumbia electrónica peruana?

-Conozco de cerca lo que hace ‘Dengue Dengue Dengue¡ y sobre la cumbia electrónica que produce. Además, a través de los chicos de Terror Negro, tuve harta cercanía con Chakruna (Dj y productor peruano) y así le hice un remix a un tema de él. Luego surgió la oportunidad de trabajar con él y quizá vamos a trabajar una canción nueva.

¿Qué referencias tienes sobre la escena electrónica en nuestro país?

-Tengo muy buenas referencias de los artistas de la escena electrónica del Perú. Desde hace años sigo el trabajo de ‘Dengue Dengue Dengue’, ‘Chakruna’, ‘Loko bono’, ‘Deltatron’, DJ JB. Y desde luego conozco a Kayfex, un joven productor peruano bastante prometedor, que escuché hablar de él en mi gira con la gente de “Panda Funk” por Norteamérica junto a Deorro.

¿Qué diferencias encuentras entre el movimiento electrónico chileno y el peruano?

-La diferencia es que en el Perú apoyan el talento nacional emergente. Con este tipo de festivales ya se nota el apoyo que les dan a Kayfex, Ga, Carlos Alosilla, Darysson, Eroz y hasta con el mismo Gregory Trejo. También a otros productores que están creciendo paralelamente en la escena electrónica peruana. En mi país, hasta antes que yo me fuera, en los festivales de este tipo, solamente toca gente que no hace música y/o que son amigos de los organizadores, por lo cual no existen espacios para que gente como yo (productores musicales) puedan entrar en la mal llamada ‘Escena Electrónica Chilena’.

¿Primera vez que vienes a tocar a Perú? ¿Qué expectativas tienes sobre el público y el festival?

-Si, es la primera vez que toco en un evento de esta categoría en el Perú. El público peruano está respondiendo de una manera increíble por lo cual de seguro van a vibrar con los sets de cada uno de los artistas que se presentaran en Omnia Music Festival, se viene algo muy bueno.

¿Has preparado algo especial para tu presentación en Puno?

-Claro, estrenaré un track inédito que estoy trabajando junto a un productor musical de Perú. Además estaré tocando algunos de los tracks que pronto saldrán a través del sello norteamericano Panda Funk. Habrá más sorpresas en mi show.

¿Consideras que el EDM está ‘matando’ el género al convertirlo en muy comercial?

-De partida, el EDM es la sigla en inglés ‘Electronic Dance Music’, que significa ‘música electrónica bailable’. Quizá, si la pregunta va por el lado de que la música pop electrónica está matando a la música electrónica ‘underground’, creo que no porque son cosas diferentes y siempre hay público para todo. Si está creciendo este género (EDM) es porque hay gente que le gusta. Siempre habrá gente que se abandera por géneros musicales y comienza este tipo de discusiones de ‘dizque’ conocedores que no tienen sentido. Es común ver gente que escucha techno y critica al llamado erróneamente ‘EDM’. Como también hay gente que escucha metal y critica al ‘punchi punchi’ del techno o al reggaetón.





Datos:

• Puedes seguir a Bacondo con lo último de sus producciones desde sus cuentas verificadas de Facebook, YouTube, Soundcloud y Spotify.

• Bacondo se presentará en la primera edición del ‘Omnia Music Festival’ este próximo 1 de julio en Puno. Más de diez artistas nacionales estarán en esta fiesta electrónica que busca que esta clase de eventos no solo se desarrollen en Lima.

• Puedes enterarte más sobre este evento a través de sus redes sociales en Facebook. Este es el lineup que promete a orillas del lago Titicaca.

