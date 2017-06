¿Qué fue de la vida de Piero, el autor de la canción 'Mi viejo? [VIDEO]

“Viejo, mi querido viejo”, es uno de los versos más conocidos de la canción en español. Su autor es Piero , un músico que creó hace varias décadas el que quizás sea el homenaje más conocido a papá.

Con ‘Mi viejo’, el trovador consolidó su carrera en 1969 y continuó cosechando éxitos. Sin embargo, ninguno resaltó tanto como el popular tema.

“La canción no cansa, no pasa de moda. Desde que el Papa me dijo eso entendí que servía para que te volvieras amigo de tu padre”, aseguró el cantautor al diario El Tiempo.

Piero De Benedictis, nació el 19 de abril de 1945 en Gallipoli (Italia), pero de muy pequeño se mudó a Argentina, donde creció y se crío.

Su carrera le ha permitido viajar por largas temporadas a otros países, como España, Panamá e incluso Colombia, donde tiene doble ciudadanía hace más de veinte décadas.

Ha sido seminarista, hecho que le ha facilitado acercarse al mismísimo Papa Francisco, quien lo ha felicitado por haber creado lazos poderosos entre la música y y las personas.

Su vida no ha estado libre de escándalos. El 7 de febrero de 2012, un tribunal de la ciudad de La Plata ordenó la captura del cantautor por no haberse presentado a declarar tras acusársele de fraude al Estado de Buenos Aires. Levantaron la orden de captura meses después.

Hoy, Piero disfruta de sus 72 años, presentándose ocasionalmente en programas de televisión y espectáculos,

